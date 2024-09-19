Isparta’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 12:05 civarında Yalvaç ilçesi Debbağlar Mahallesi Çay Boyu Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Mesut D. (17) yönetimindeki 32 ADY 467 plakalı Pulsar marka motosiklet ile Arda B. (19) yönetimindeki 32 AER 119 plakalı motosiklet Kızılca Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Çarpışma sonucunda her iki sürücü de yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Mesut D.'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, Arda B. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Arda B.'nin sağ bacağında kırık olduğu öğrenildi.