Isparta’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Isparta’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 12:05 civarında Yalvaç ilçesi Debbağlar Mahallesi Çay Boyu Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Mesut D. (17) yönetimindeki 32 ADY 467 plakalı Pulsar marka motosiklet ile Arda B. (19) yönetimindeki 32 AER 119 plakalı motosiklet Kızılca Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Çarpışma sonucunda her iki sürücü de yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Mesut D.'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, Arda B. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Arda B.'nin sağ bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kilidini açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kilidini açıkladı
CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak kararı
CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak kararı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın adı resmen değişti
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın adı resmen değişti
Ardan Zentürk açıkladı: Siber saldırı sonrası ilk hedef Lübnan'ın işgali
Ardan Zentürk açıkladı: Siber saldırı sonrası ilk hedef Lübnan'ın işgali
Alkol dolduran hemşireye çakmakla şaka yapmak istedi
Alkol dolduran hemşireye yapılan şaka felakete döndü