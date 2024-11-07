Isparta’da müstakil evde yangın! 1 yaralı

Yangın, saat 22.00 civarında Isparta’nın Dere Mahallesi 2615 Sokak’ta bulunan müstakil bir evde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Küçükökten’in yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Alevlerin hızla yayılması üzerine Küçükökten ve evde bulunan Ahmet Cirimin ile Fatih Cirimin yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak çabaları yetersiz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Yangına müdahale sırasında Fatih Cirimin elinden yaralandı ve olay yerinde ambulansla tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Yangında evin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.