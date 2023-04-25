Isparta'da otomobil hırsızlığı

Isparta’da park halindeki bir otomobil gece saatlerinde çalındı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da otomobil hırsızlığı

İHA'nın haberine göre, Olay, gece saat 03.00 sıralarında Davraz Mahallesi 3935. Sokak'ta meydana geldi. Bina önünde park halinde bulunan Fatime Arslan Şentürk’e ait 32 ABZ 076 plakalı otomobil, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Aracının park ettiği yerde olmadığını gören Şentürk, polisi aradı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde otomobilin kapüşonlu bir şahıs tarafından çalındığı belirledi. Polis, otomobili çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kapüşonlu bir şahsın otomobilin yanına geldiği, kısa bir süre uğraştıktan sonra sürücü kapısını açarak araca bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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