Isparta'da otomobil köy kahvehanesine daldı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Isparta Sinirkent ilçesinde otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köy kahvehanesine daldı. Kahvehanede oturan 1 hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Senirkent'e bağlı Garip köyünde meydana geldi. S.Ö.'nün kullandığı 32 UC 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy kahvehanesine daldı. Kazada sürücü S.Ö. ile kahvehanede oturan Mustafa Topçu ile Hasan Ünver yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KAZA KAMERADA

Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Ünver kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin kahvehanede oturanlara çarptıktan sonra durması ve kazayı gören çevredekilerin koşarak yardıma gelmeleri yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da otomobil köy kahvehanesine daldı! Ölü ve yaralılar var

Isparta'da otomobil köy kahvehanesine daldı! Ölü ve yaralılar var

Isparta'da otomobil köy kahvehanesine daldı! Ölü ve yaralılar var

Isparta'da otomobil köy kahvehanesine daldı! Ölü ve yaralılar var

Isparta'da otomobil köy kahvehanesine daldı! Ölü ve yaralılar var

Son Haberler
Zehra Kınık insan öldürmenin cezasını para ile ödeme istiyor!
Zehra Kınık insan öldürmenin cezasını para ile ödeme istiyor!
MASTOB’ta yeni dönem: Zafer Süral başkanlığa seçildi!
MASTOB’ta yeni dönem: Zafer Süral başkanlığa seçildi!
Japonya’nın çığır açan uçan tren teknolojisiyle ilgili uzman görüşleri
Japonya’nın çığır açan uçan tren teknolojisiyle ilgili uzman görüşleri
Suriye’nin kuzeyindeki en büyük aşiretlerden biri PKK/YPG’ye karşı mücadele edecek
Suriye’nin kuzeyindeki en büyük aşiretlerden biri PKK/YPG’ye karşı mücadele edecek
Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek
Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek