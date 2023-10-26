Isparta’da pos tefeciliği yapan 2 şahıs tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarafından pos tefeciliği operasyonu gerçekleştirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takibi yürütülen, soruşturmada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi kartından yüzde 5 faiz ile nakit para verdiği tespit edilen şahıslar ile alakalı yapılan incelemelerde şüpheli 18 bin 66 işlemde yaklaşık 270 milyon paranın bu şekilde işlem gördüğü tespit edildi. 23 Ekim tarihinde ekipler tarafından Isparta merkezinde bulunan ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet suçta kullandığı değerlendirilen pos cihazı, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu, çok sayıda dijital materyala ve suça konu evraklara el konuldu.

Operasyon sonucunda İ.A, E.A, M.A Y.U M.Ç isimli şüpheli şahıslar pos tefeciliği suçundan gözaltına alındı.. M.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.A ve Y.U isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İ.A ve E. A isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.