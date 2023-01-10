Isparta’da sahte alkol operasyonu 

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 Ocak tarihinde, kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele çerçevesinde Senirkent ilçesinde operasyon düzenlendi.
Kaçak olarak üretildiği tespit edilen, 4 adet plastik tank içerisinde toplam 2 bin 650 litre alkol ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılarak kaçak içki ve malzemelere el konuldu. (İHA)
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