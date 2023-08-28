Isparta'da temsili Yörük Göçü yapıldı

Isparta'da Yörük ve Türkmen geleneklerinin yeni nesillere aktarılması amacıyla kent merkezinde temsili Yörük Göçü gerçekleştirildi.

KAYNAK: AA
Isparta'da temsili Yörük Göçü yapıldı

Isparta Belediyesi ve Toroslar Yörük Türkmen Federasyonunu işbirliğinde "Yörükler Şehre İndi" sloganıyla belediye binası önünden Kirazlıdere mevkisine yürüyüş düzenlendi.

Yörükler, deve, at, eşek ve araç gereçleriyle bölgeye giderek kıl çadırları kurdu. Isparta Valisi Aydın Baruş, Türk bayrağını göndere çekti ve oba ateşini yaktı.

Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin, Yörük ve Türkmen geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin bu yıl ilk defa kent merkezinde yapıldığını dile getiren Baruş, "Gençlere, atalarının hangi koşullarda hayatını sürdüğünü ve geleneklerin ne anlama geldiğini anlatmak amacıyla bu yürüyüş gerçekleştirildi. Yörük Türkmenler yüz yıllardır bu ülkenin ovalarına, yaylalarına göç ederek hem hayvancılığı yaşattılar hem de köklü geleneklerimize sahip çıktılar." diye konuştu.

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Yerleşik hayatın başlamasıyla bazı geleneklerin de unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Baruş, geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Isparta'nın birçok ilçesinde, köylerinde Yörük Türkmenlerin hayatlarını sürdürdüğünü anlatan Baruş, şunları söyledi:

"Hala hayvancılıkla uğraşan Türkmenlerimiz de var. Yörükler bu ülkenin asli unsurları, cumhuriyetin kuruluşunda da yaşatılmasında da çok büyük rolleri olmuş insanlar. Zaten milleti ve bayrağı ne kadar sevdiklerini göç ettiklerinde çadırlarının yanına Türk bayrağını çekerek gösteriyorlar. Türkiye sevdalısı bu insanların Türkiye'nin birlik ve beraberliğine olan katkılarını da açıkça gösteriyor."

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İl Beyi Mustafa Küçükyaman da güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Etkinliğe, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmail Uzunoğlu, Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Kıvrak, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün, Özler Erdoğan, Fatih Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, İl Beyi Mustafa Küçükyaman, Yörük Türkmen Federasyonuna bağlı dernekler ve vatandaşlar katıldı.

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