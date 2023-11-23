Isparta’da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde kamyonet ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Isparta’da TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Isparta’nın Senirkent ilçesi Gençali köyü Dörtyol mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Tüysüz (58) yönetimindeki 35 DJH 07 plakalı kamyonet ile Deniz Ç. (45) idaresindeki TIR kavşakta çarpıştı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü Tüysüz’ün hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR sürücüsü ise yapılan ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Tüysüz’ün cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Senirkent Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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