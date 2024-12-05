Isparta’da yaralı şahin tedavi edilip doğaya salındı

Isparta'da, 24 Kasım tarihinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Isparta DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan detaylı muayeneler ve tedaviler sonucunda sağlığına kavuşan yırtıcı kuş, hayata yeniden kanat çırpmaya hazır hale getirildi.

Tedavi süreci boyunca takip edilen kızıl şahinin doğaya dönmesi için Eğirdir ilçesi seçildi. Milli Parklar ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakılan şahin, özgürlüğüne yeniden kavuştu.

Yetkililer, vatandaşların yaralı yaban hayvanlarına duyarlılık göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür durumlarla karşılaşıldığında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri ile iletişime geçilmesi gerektiğini vurguladı.