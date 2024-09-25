Isparta’da yasa dışı avcılara 61 bin 738 lira para cezası

2024-2025 av sezonu başlangıcı itibarıyla Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 6 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 60 bin 238 TL idari para cezası uygulandı. Yasa dışı avlanan hayvanlar için de tazminat uygulandı. Şahıslara avlamış oldukları hayvanlar için bin 500 lira tazminat olmak üzere 61 bin 738 TL para cezası kesildi. Öte yandan avda kullanılması yasak olan 1 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeğini mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.