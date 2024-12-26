Isparta'ta taşımalı eğitime 1 gün ara

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının ve bazı bölgelerde beklenen buzlanmanın öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN BÖLGELER AÇIKLANDI

Açıklamada, "İlimizde gün boyunca yaşanan kar yağışı sonucu bazı bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin güvenliğini teminen; Isparta il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, Keçiborlu ilçemizde taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler ilçemizdeki tüm köy okullarındaki öğrencilerimizle ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, yarın için 1 gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

YENİŞARBADEMLİ'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ayrıca, Yenişarbademli ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği belirtildi. Valilik açıklamasında, kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle alınan tedbirler ve eğitimdeki aksaklıkların öğrencilerin güvenliği için yapıldığı vurgulandı.