Isparta'ta taşımalı eğitime 1 gün ara

Kaynak: DHA
Isparta'ta taşımalı eğitime 1 gün ara

Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezindeki taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının ve bazı bölgelerde beklenen buzlanmanın öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN BÖLGELER AÇIKLANDI

Açıklamada, "İlimizde gün boyunca yaşanan kar yağışı sonucu bazı bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin güvenliğini teminen; Isparta il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, Keçiborlu ilçemizde taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler ilçemizdeki tüm köy okullarındaki öğrencilerimizle ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, yarın için 1 gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

YENİŞARBADEMLİ'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ayrıca, Yenişarbademli ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği belirtildi. Valilik açıklamasında, kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle alınan tedbirler ve eğitimdeki aksaklıkların öğrencilerin güvenliği için yapıldığı vurgulandı.

Son Haberler
Elektriği kesilen mahalleli sokaklara döküldü
Elektriği kesilen mahalleli sokaklara döküldü
İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er: Ekonomik başarısızlığın bedelini dar gelirli vatandaş ödüyor
İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er: Ekonomik başarısızlığın bedelini dar gelirli vatandaş ödüyor
20 yaşındaki kayıp genç her yerde aranıyor
20 yaşındaki kayıp genç her yerde aranıyor
Şam'da gergin gece! Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma
Şam'da gergin gece! Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma
Ece Üner, asgari ücret sözleri için Oytun Erbaş'a Bahar repliği ile seslendi
Ece Üner, asgari ücret sözleri için Oytun Erbaş'a Bahar repliği ile seslendi