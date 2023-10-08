İsrail 677'den fazla vatandaşının öldüğünü açıkladı

Hamas’ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 677'ye yükseldiği açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail 677'den fazla vatandaşının öldüğünü açıkladı

İsrail Türkiye Büyükelçiliği, Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 677 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 2000'i geçtiğini belirtti.

israilkeps.jpg

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, sabah İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine İsrail ordusu da onlarca Gazze'ye yönelik bir operasyon başlattığını duyurmuştu.

İlgili Haberler
Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı
İsrail sınırdaki hava savunma sistemini yeniden aktifleştirdi
İsrail sınırdaki hava savunma sistemini yeniden aktifleştirdi
Hizbullah: İsrail'deki saldırılar konusunda tarafsız değiliz
Hizbullah: İsrail'deki saldırılar konusunda tarafsız değiliz
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail'de can kaybı artıyor: 350 kişi öldü
İsrail'de can kaybı artıyor: 350 kişi öldü
İsrail basını kayıp İsrailli asker sayısını açıkladı
İsrail basını kayıp İsrailli asker sayısını açıkladı
Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
İsmail Kartal 9 değişiklik yaptı Spor
İsmail Kartal 9 değişiklik yaptı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Gündem
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yasemin Tibuk ile Emrecan Bozokalfa 3 gün 3 gece süren düğünle mutluluğa evet dedi Magazin
Yasemin Tibuk ile Emrecan Bozokalfa 3 gün 3 gece süren düğünle mutluluğa evet dedi
Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı Dünya
Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Spor
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı
Erdoğan: Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ertelenemez Gündem
Erdoğan: Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ertelenemez