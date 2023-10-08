İsrail 677'den fazla vatandaşının öldüğünü açıkladı

İsrail Türkiye Büyükelçiliği, Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 677 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 2000'i geçtiğini belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, sabah İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine İsrail ordusu da onlarca Gazze'ye yönelik bir operasyon başlattığını duyurmuştu.