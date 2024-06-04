İsrail, ABD'den 25 F-35 daha satın alacak

Kaynak: AA
İsrail, ABD'den 25 F-35 daha satın alacak

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail, 25 adet F-35 savaş uçağı satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında uçakların 2028'den itibaren İsrail'e teslimatına başlanacağı ve her yıl 3 veya 5 uçağın teslim edileceği bildirildi.

Satın alma ücreti askeri yardımdan karşılanacak

Yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki anlaşmanın bedeli, ABD'nin İsrail'e yaptığı yıllık askeri yardım paketinden karşılanacak. Bu sayede İsrail Hava Kuvvetleri'nin F-35 filosuna 75 uçak eklenmiş olacak.

ABD'den silah desteği devam ediyor

Hatırlanacağı üzere Tel Aviv yönetimi, bu anlaşma öncesinde ABD'ye 50 adet F-35 siparişi vermişti. Bu siparişten bugüne kadar 36'sı İsrail'e teslim edildi. ABD, 1999'dan bu yana her yıl İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti. Washington yönetimi, Nisan ayında da İsrail'e 26 milyar dolarlık ek bir yardım paketi onaylamıştı.

F-35'ler Gazze saldırılarında da kullanıldı

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in en büyük silah destekçisi ABD olarak öne çıkıyor. Gazze'de katliam yapan İsrail'in bu saldırılarda çoğunlukla ABD yapımı bombaları kullandığı biliniyor.

Son Haberler
İlkay Gündoğan'ın isyanı Spor
İlkay Gündoğan'ın isyanı
Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Flaş iddia üzerine jet hızıyla açıklama geldi Gündem
Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Flaş iddia üzerine jet hızıyla açıklama geldi
Çeşme açıklarında 57 göçmen kurtarıldı 41 göçmen yakalandı Yerel Haberler
Çeşme açıklarında 57 göçmen kurtarıldı 41 göçmen yakalandı
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü Dünya
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü
Çorum’da bir genç evinde ölü bulundu Yerel Haberler
Çorum’da bir genç evinde ölü bulundu
Son dakika... TBMM'de milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu Gündem
Son dakika... TBMM'de milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu
Z kuşağı öğretmenden dikkat çeken çıkış: "Ben paramı alır giderim" Video
Z kuşağı öğretmenden dikkat çeken çıkış: "Ben paramı alır giderim"