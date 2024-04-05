İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı

İsrail ajanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkemizde bulunan şahıslar ve şirketler hakkında bilgi toparlayarak MOSSAD’da bilgi veren ajanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yapılan Köstebek-3 operasyonu ile 8 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’si tutuklanırken 6’sı için adli kontrol kararı verildi.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada casusluk faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan operasyon ile;