İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı
İsrail ajanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanırken 2 kişi de tutuklandı. Yapılan operasyonu ALi Yerlikaya duyurdu

İsrail ajanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkemizde bulunan şahıslar ve şirketler hakkında bilgi toparlayarak MOSSAD’da bilgi veren ajanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yapılan Köstebek-3 operasyonu ile 8 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’si tutuklanırken 6’sı için adli kontrol kararı verildi.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada casusluk faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan operasyon ile;

  • İsrail istihbarat unsurları ile görüşen,
  • İsrail istihbarat servisinin hedefindeki Türkiye’deki şahıs ve şirketler hakkında bilgi toparlayan,
  • İsrail istihbarat unsurlarına bilgi ve belge aktaran kişilere yönelik Köstebek-3 operasyonu düzenlendi.

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