İsrail ajanlarına operasyon. 8 kişi yakalandı

İsrail ajanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkemizde bulunan şahıslar ve şirketler hakkında bilgi toparlayarak MOSSAD’da bilgi veren ajanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yapılan Köstebek-3 operasyonu ile 8 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’si tutuklanırken 6’sı için adli kontrol kararı verildi.
Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada casusluk faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Yapılan operasyon ile;
- İsrail istihbarat unsurları ile görüşen,
- İsrail istihbarat servisinin hedefindeki Türkiye’deki şahıs ve şirketler hakkında bilgi toparlayan,
- İsrail istihbarat unsurlarına bilgi ve belge aktaran kişilere yönelik Köstebek-3 operasyonu düzenlendi.