İsrail askeri Gazze'de bulduğu bebeği İsrail'e kaçırdı

Kaynak: AA
İsrail askeri Gazze'de bulduğu bebeği İsrail'e kaçırdı
İsrail’in saldırıları nedeniyle 9 bin 100 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları yaklaşık 3 aydır sürüyor.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze’de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail’e götürdüğünü dile getirdi.

Mendelson, Gazze’nin kuzeyinde aldığı yaralar sebebiyle 30 Aralık cumartesi günü ölen arkadaşı Itah'ın bir kız arkadaşına kaçırdığı bebek hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Bebeğin durumuna ilişkin bilgi verilmezken, sunucu kaçırılan bebeğin aile ve akrabalarının muhtemelen öldürülmüş olabileceği yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli hayatını kaybetti, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu ifade edilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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