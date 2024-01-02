İsrail’den geri adım: Binlerce asker Gazze'den çekiliyor

Euronews’in haberine göre İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, en az iki tugaydan yedek askerlerin dağıtılarak evlerine gönderileceğini duyurdu. Hagari üç tugayın ise eğitim için geri çağrılacağını aktardı.

Askerlerin evlerine gönderilmesinin 'savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini' kaydeden Hagari, yedek askerlerin tekrar göreve çağrılabileceğini söyledi.

Yedek askerlerin geri çekilmesine ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada kararın, “ekonomik yükleri önemli ölçüde hafifleteceği" belirtilerek, savaşın ülke ekonomisi üzerindeki etkisine işaret edildi.

ASKERLERİN BİR KISMININ GAZZE’NİN GÜNEYİNE YÖNLENDİRİLDİ

Ayrıca, askerlerin bir kısmının Gazze Şeridi’nde çatışmaların daha yoğun yaşandığı güney kesimlerine yönlendirildiği belirtildi.

Söz konusu sevkiyat, Gazze'nin kuzeyinde çatışmaların azaldığına işaret ediyor.

Tugayların büyüklüğü yaklaşık 4 bin askere kadar değişebiliyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde kaç asker konuşlandırdığını açıklamıyor.

KARAR, BLİNKEN'IN YAPACAĞI ZİYARET ÖNCESİNDE GELDİ

Öte yandan yedek askerlerin evlerine gönderilmesi kararının ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde alınması dikkat çekti. ABD bir süredir İsrail’e saldırıların azaltması yönünde baskı yapıyordu.