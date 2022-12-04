﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Nablus'un güneyindeki Usrin köyünün girişinde toplanan Filistinliler, İsrail askerlerinin dün kentin güneyindeki El-Huvvara beldesinde bir Filistinliyi öldürmesini protesto etti.

Onlarca Filistinli genç, İsrail ordusu tarafından birkaç aydır kapatılan Usrin köyünün girişine yürüdü.

5 FİLİSTİNLİ PLASTİK MERMİYLE YARALANDI, 15 KİŞ GÖZ YAŞATICI GAZDAN ETKİLENDİ

İsrail askerleri, köyün girişinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermilerle müdahalede bulundu. Gösteriye katılan Filistinliler de İsrail askerlerine taş attı, lastikleri ateşe verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Usrin köyünde çıkan olaylarda 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, 15 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin kentteki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İSRAİL ASKERİ SIFIR MESAFEDEN FİLİSTİNLİYİ VURMUŞTU

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesinde bir Filistinliye yakın mesafeden ateş açtığı, İsrail ordusunun ambulansın yaralıya ulaşmasını engellediği ve söz konusu Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre de İsrail askerleri, iki askeri bıçakladığı iddia edilen bir Filistinliye ateş açmış, olayda iki İsrail askeri hafif yaralanmıştı.

Sosyal medyada bir İsrail askerinin kendisinden kaçmaya çalışan bir Filistinli ile itişip kakıştığı, ardından da Filistinli gence sıfır mesafeden iki el ateş ettiği görüntülerin yayılması üzerine uluslararası ve yerel düzeyde çok sayıda tepki açıklaması yapılmıştı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine sık sık çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli öldürüldü. (AA)