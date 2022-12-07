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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki "askeri noktaya aracından ateş açtığı" gerekçesiyle bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 19:38
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 yaşındaki Filistinli Mücahid Mahmud Hâmid, Silvad kasabası yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Ramallah civarında yer alan Ofra yerleşim yeri yakınlarındaki kontrol noktasına bir arabadan ateş açıldığına dair ihbar alındığı ifade edildi.

Olay yerinde bulunan askerlerin araca ateş ederek karşılık verdiği aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin zanlıları yakalamak için çalışma başlattığı kaydedildi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberinde ise ateş açtıktan sonra Filistin'in Ayn Yebrud köyüne doğru kaçan aracı askerlerin kovaladığı ve araç içindeki kişiye ateş açarak "ölümcül şekilde" yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıkları olayın ardından İsrail güçlerinin, kontrol noktaları oluşturarak birkaç yolu kapattığını ve Ramallah'ın doğusundaki köy ve kasabaları, kentin geri kalanından izole ettiğini aktardı. (AA)

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