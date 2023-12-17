İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Kaynak: AA
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü, 2 genci ağır yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, Ramallah'ın batı kesimindeki Deyr Ammar Mülteci Kampına düzenlediği baskın sırasında Filistinlilerle çatışmaya girdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Atallah Ziyad Bedha'nın (16) öldüğü, 2 gencin ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 291'e yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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