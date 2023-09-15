İsrail askerleri Gazze sınırında 9 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 9 Filistinli yaralandı.

KAYNAK: AA
İsrail askerleri Gazze sınırında 9 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Yüzlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin gösterilere gerçek ve plastik mermiyle müdahalesinde 9 Filistinli yaralandı.

Müdahale sırasında 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra da elinden yaralandı.

İsrail askerlerinin saldırısına Filistinliler de lastik yakıp, taş atarak karşılık verdi.

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