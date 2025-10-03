İsrail askerleri teknelerdeki mutfak bıçağından korkmuş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail donanmasının 20 savaş gemisiyle 40 sivil tekneye düzenlediği operasyon, İsrail basınında 'başarılı' olarak nitelendirildi. Operasyon sırasında, aktivistlerin silahsız olduklarını göstermek için denize attıkları iddia edilen mutfak bıçaklarının bile basında silah sayıldığı yorumları dikkat çekti.

Jerusalem Post’ın haberine göre; Yüzlerce askerin küçük teknelere ağır silahlarla çıkmasını izah ederken, teknelerdeki mutfak bıçaklarını gündeme getirdi.

Habere göre; Aktivistler silahsız olduklarını ispat için bu bıçakları denize attığı bildirildi. Bu yoruma göre aktivistlerin bıçakları vardı ve bunlar silah sayıldığı bildirildi.

Bu haber sonrasında, “İsrail askerleri teknelerdeki mutfak bıçağından korkmuş” yorumu yapıldı.

Gazetedeki yorum şöyle:

"Aktivistler can yeleklerini giydiler ve her iki gece de gemiye alınmaya hazırdılar. Kimsenin silahlı oldukları konusunda itiraz edememesi için denize mutfak bıçakları attıklarını iddia ettiler."

Ayrıca cep telefonlarını da denize attılar. Ancak, bundan önce bazıları İsrail donanma gemilerinin teknelere yaklaştığını gösteren görüntüler yakaladı. Bazı durumlarda aktivistler, İsrail donanmasının gemilere tazyikli su kullandığını iddia etti. Donanma ayrıca filoya seslenerek rotalarını değiştirmelerini söyledi.

"İsrail, Gazze'ye devam etmek yerine filonun İsrail kıyılarına ulaşmasına ve taşıdıkları yardımları boşaltmasına izin vermeyi teklif etmişti. İsrail, Gazze'ye abluka uyguladığını ve gemilerin Gazze açıklarındaki sulara girmesine izin vermeyeceğini söyledi."

