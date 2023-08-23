İsrail askerlerinden Burka köyüne saldırı: 1 yaralı, 30 kişi gazdan etkilendi

İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Burka köyüne saldırdı. Saldırıda bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, 30 Filistinli gazdan etkilendi.

KAYNAK: AA
İsrail askerlerinden Burka köyüne saldırı: 1 yaralı, 30 kişi gazdan etkilendi

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, yerleşimciler Nablus-Cenin yolundaki Filistinlilere ait araçlara taşla saldırdı, Burka köyünde de vatandaşların evlerine silahlı saldırıda bulundu.

İsrail ordusu güçleri gaz bombası, ses bombası ve gerçek mermi kullandı.

İsrail askerlerinin gerçek mermiyle düzenlediği silahlı saldırıda bir Filistinli yaralanırken, 30 Filistinli gazdan etkilendi.

SALDIRILARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Burka köyü, yasa dışı Homeş yerleşimine yakın olması nedeniyle yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor.

İsrail hükümeti mart ayında, Batı Şeria'da Homeş dahil dört bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin tahliyesini sağlayan 2005 Çekilme Yasası'nın ilgili maddelerini iptal etmişti.

Birleşmiş Milletlerin İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, yılın ilk 6 ayında Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığı 591 olaydan 149'unun Filistinlilerin yaralanması veya ölümüyle sonuçlandığını bildirmişti.

OCHA Sözcüsü, bunun ayda yaklaşık 99 olaya denk geldiğini ve saldırılarda geçen yıla oranla yüzde 39 artış yaşandığını belirtmişti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri uluslararası kanunlar nezdinde yasa dışı kabul ediliyor.

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