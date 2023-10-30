İsrail askerlerinden TRT muhabirine canlı yayında müdahale

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor.

Defalarca İsrail askerleri tarafından müdahale edilen TRT ekibine bir engelleme daha geldi.

Lübnan sınırında gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibinin görüntü almasını engellendi.

Askerler, muhabir Merve Güneş ve kameraman Deniz Kahraman'dan kamerayı kapatmalarını istedi.

Bir süre bölgeden ayrılmalarına da izin vermedi. Kameranın kablosunu çekip objektifin önüne tahta koydular.

Askerler, pasaportlarını ve akreditasyon kartlarını göstermek isteyen ekiplere tepki göstererek reddetti.

"ASKERİ YERLEŞİM YERİ DIŞINDAYIZ"

Muhabir Merve Güneş, kontrol noktalarından sıkıntısız geçip bölgeye gittiklerini söyleyerek, "Kontrolleri yapıp belgelerimizin fotoğraflarını çekip ilerledik. Askeri yerleşim yeri dışındayız. Biz onların izin verdiği yere kadar geldik zaten. Yasa dışı bir şey yapıyormuşuz gibi davranıyorlar" dedi.

İsrail askerleri ekiplerin bölgeden uzaklaşmasını istedi ve onlara eşlik edeceklerini söyledi.

2 HAFTA ÖNCE DE BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 2 hafta önce de Lübnan-İsrail sınırında TRT Haber'in canlı yayını sırasında İsrail askerleri müdahale etti.

Sıcak bölgeye giden TRT Haber ekibine zor anlar yaşatan askerler, kamerayı ve mikrofonu kapatıp, muhabir Damla Bürçeler'i uzaklaştırmaya çalışmıştı.