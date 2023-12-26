İsrail askerlerine savaşma yaşındaki tüm erkekleri öldürme emri verilmiş

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin Şucaiyye bölgesinde, 15 Aralık'ta 3 İsrailli esirin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin ön soruşturmanın tamamlandı.

İsrail ordusunun 828. Tugayı tarafından yapılan soruşturmaya ilişkin açıklamada, Şucaiyye bölgesindeki askerlere olay gününde yeni emirler verildiği belirtildi.

Soruşturmada İsrail askerlerine "kendilerine yaklaşan, savaşma yaşındaki tüm erkeklere ateş açma emri" verildiği ortaya çıktı.

Açıklamada, bu emrin gerekçesi “İsrail askerlerinin bir gün önce sivil kıyafetli kişilerin saldırısına uğraması” olarak açıklandı.

İSRAİL ORDUSU "YANLIŞLIKLA" 3 ESİRİ ÖLDÜRDÜ

İsrail güçlerinden yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımlandı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadeleriyle rehinelerin öldüğü açıklanmıştı.

Açıklamada, olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtildi. Bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı ifade edilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarılmıştı.