İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de devreye giren ateşkes ve esir takası anlaşması yine saldırılar ile paçavraya çevrildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki katil İsrail ordusu, dün gece Gazze Şeridi'ne yine şiddetli bir saldırı düzenledi.

35'İ ÇOCUK 100'DEN FAZLA ÖLÜ

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun 12 saatten az bir süre içinde düzenlediği saldırılarla 35'i çocuk, 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "12 saatten daha kısa bir süre içinde İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde korkunç katliamlar icra etti" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldıralar sonucu 35'i çocuk, 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran ve katliamların "arabulucular ile uluslararası toplumun gözü önünde" gerçekleştiğine dikkati çeken Basal, uluslararası toplumun buna sessiz kaldığını, 2 yıldan fazla süredir akan kanı durdurmak için hiçbir gerçek adım atılamadığını söyledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde konuşlanan güçlerine yöneltilen ve bir askerin ölümüne yol açan silahlı saldırıya bu bombardımanla karşılık verdiğini iddia ederken, Hamas ise saldırıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye salı gecesinden itibaren düzenlediği şiddetli saldırılarda Hamas'ın "onlarca komutanının" öldürüldüğünü ileri sürdü.

ATEŞKES YENİDEN "İLAN" EDİLDİ

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail tarafından bozulan ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) yeniden başladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı" ifadesine yer verildi.

Gerilimin, Hamas güçlerinin Han Yunus'ta İsrailli asker Amiram Cooper'ın cansız bedenini çıkardığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından da yükseldiği iddia edildi.