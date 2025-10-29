İsrail Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesi ile Gazze’ye bir kez daha saldırdı. İsrail, Hamas’ın Refah’ta İsrail askerlerine ateş açtığını iddia ederken 1 İsrail askerinin öldüğü öğrenildi.

İsrail’in saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 91 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye güçlü saldırılar yapılması talimatı verdi.

Hamas, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle rehine kalıntılarının tesliminin ertelendiğini duyurdu.



Ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu vurgulayan Hamas, Refah'ta İsrail güçlerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgileri olmadığını açıkladı.

TRUMP İSRAİL’İ SAVUNDU, HAMAS’I TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump ise İsrail’in saldırıları sonrası yaptığı açıklamada Haması’ı tehdit ederken söz konusu saldırının ateşkesi tehdit etmeyeceğini söyledi.

Trump, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Hamas’ın ‘uslu durması’ gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey tehlikeye girmeyecek. Bunu anlamalısınız, Hamas, Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. Ve uslu durmaları gerekiyor. Sert taraftalar ama iyi olacaklarını söylediler. Ve eğer iyi olurlarsa mutlu olacaklar. Ve eğer iyi olmazlarsa, yok edilecekler, hayatları sona erecek."

Trump ayrıca Gazze’ye saldıran İsrail’i savunarak "Hamas bir İsrail askerini öldürdü, İsrailliler de karşılık verdi. Böyle bir şey olduğunda karşılık verilmelidir" dedi.

Söz konusu ateşkesi "çok büyük bir barış" olarak niteleyen Trump, Hamas'ın silah bırakmaya başladığını çünkü ateşkesin ikinci aşamasına girildiğini ifade etti.