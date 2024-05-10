İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye: Gerekirse yalnız kalırız

Kaynak: İHA
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye: Gerekirse yalnız kalırız
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah’a geniş çaplı kara operasyonu gerçekleştirmesi halinde silah tedarikini durduracağını açıklayan ABD yönetimine dolaylı yoldan yanıt verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi’nde güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah'a geniş çaplı kara saldırısıyla girmesi halinde İsrail’e silah göndermeyi durduracağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a cevap geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetimine yayımladığı görüntülü mesajla üstü kapalı yanıt verdi.

"YALNIZ KALMAMIZ GEREKİYORSA YALNIZ KALACAĞIZ"

İsrail’in şu anda bağımsızlığını ilan ettiği 1948 yılına göre çok daha güçlü olduğunu belirten Başbakan Netanyahu, “Düşmanlarımızı ve bizi yok etmek isteyenleri yenmek için kararlıyız ve birlik içindeyiz. Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalacağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla savaşacağız” dedi.

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"UMARIM ARTIK BUNLARI DA AŞABİLİRİZ"

Öte yandan, Netanyahu kendisinin ve Biden'ın Gazze’deki savaşla ilgili anlaşmazlıklarının üstesinden gelebileceklerini umduğunu ifade ederek, "Sık sık anlaşmalarımız oldu ama fikir ayrılıklarımız da oldu, bunları aşmayı başardık. Umarım artık bunları da aşabiliriz ama ülkemizi korumak için üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.

BIDEN NE DEDİ?

Geçtiğimiz hafta medyaya röportaj veren Biden, “Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim” ifadelerini kullanmıştı.

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