İsrail Başbakanı Netenyahu ateşkes şartını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini bildirdi.

KAYNAK: AA
İsrail Başbakanı Netenyahu ateşkes şartını açıkladı

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

netanyahu.jpgATEŞKES ŞARTINI AÇIKLADI

İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da "hem düşmanlarına hem de dostlarına" söylediklerini dile getirdi.

Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

HAMAS'IN ELİNDE KAÇ REHİNE VAR?

İsrail ordusu, Hamas'ın elinde 222 rehine olduğunu duyurmuştu. Bu süreçte birkaç kez Gazze'ye sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail'in istediği sonuçları alamadığı ortaya çıktı. İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısını 242 olarak güncelledi.

İlgili Haberler
İsrailliler Netanyahu’nun evinin kapısına dayandı: Katil Bibi, istifa et
İsrail’de halk silahlanıyor. Netanyahu çağrı yaptı
Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit ‘Bizi test etmeyin, bedeli ağır olur’
Netanyahu itiraf etti. Kara harekatının bedeli ağır oldu
Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu Spor
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu
CHP’de yaşanan değişimin ardından Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat Bay Kemal'in yol arkadaşıyım Gündem
CHP’de yaşanan değişimin ardından Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat Bay Kemal'in yol arkadaşıyım
İstanbul'da iki yolcu uçak kalkarken öyle bir şey yaptı ki... Hem gözaltına alındılar hem de uçak 10 saat kalkamadı! Gündem
İstanbul'da iki yolcu uçak kalkarken öyle bir şey yaptı ki... Hem gözaltına alındılar hem de uçak 10 saat kalkamadı!
Silah kazası sonucu 1 askerimiz şehit oldu Gündem
Silah kazası sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Hakem kaleciyi hayata döndürdü. İskenderun ile İnegölspor arasında oynanan maçta yürekler ağıza geldi Spor
Hakem kaleciyi hayata döndürdü. İskenderun ile İnegölspor arasında oynanan maçta yürekler ağıza geldi
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında söylediği o sözleri açıkladı Gündem
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında söylediği o sözleri açıkladı
Milas’ta motosiklet kazası: 2 yaralı Gündem
Milas’ta motosiklet kazası: 2 yaralı