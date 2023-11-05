İsrail Başbakanı Netenyahu ateşkes şartını açıkladı

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ATEŞKES ŞARTINI AÇIKLADI

İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da "hem düşmanlarına hem de dostlarına" söylediklerini dile getirdi.

Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

HAMAS'IN ELİNDE KAÇ REHİNE VAR?

İsrail ordusu, Hamas'ın elinde 222 rehine olduğunu duyurmuştu. Bu süreçte birkaç kez Gazze'ye sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail'in istediği sonuçları alamadığı ortaya çıktı. İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısını 242 olarak güncelledi.