İsrail basını duyurdu. Hamas’ın kurucusu öldürüldü

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Hamas'ın kurucularından Abdülfettah Dukhan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail basını duyurdu. Hamas’ın kurucusu öldürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki 'Aksa Tufanı' saldırısıyla başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının beşinci gününde Hamas'ın kurucularından biri olan Abdülfettah Dukhan'ın öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail kamu yayıncısı KAN, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı mesajda, Hamas'ın kurucularından 'Ebu Usame' olarak da bilinen Abdülfettah Dukhan'ın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından düzenlenen saldırılar sırasında Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mahallesinde öldürüldüğünü ileri sürdü.

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'DEİF'İN AİLE ÜYELERİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

İsrail'in YnetNews haber sitesinin aktardığına göre, Hamas'ın Gazze'deki askeri komutanı olan ve 20 yıldan uzun bir süredir İzzettin el Kassam Tugayları'nın liderliğini yapan Muhammed Deif'in aile üyelerinin de öldürüldüğü iddia edildi.

Buna göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) hava saldırıları Deif'in babasının evine de isabet etti, saldırıda erkek kardeşi Abdülfettah Diab Deif, oğlu Midhat Deif ve torunu Hala Deif öldü.

İddiaya göre, saldırı Kizan a-Nagar köyünde gerçekleşti ve diğer aile üyeleri enkaz altında kaldı.

İKİ KİŞİNİN DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

The New York Post'un haberine göre, Abdülfettah Dukhan, Nuseyrat mülteci kampındaki bir okulda müdürdü ve Filistinli Şeyh Ahmed Yasin'in Hamas'ı kurduğu, Müslüman Kardeşler'in 1987 yılındaki toplantısına katılan isimlerden de biriydi.

Öte yandan, dün Reuters'a konuşan Hamas yetkilileri de İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, Hamas politbürosundan Cevad Ebu Şammala ve Zakaria Ebu Maamar'ın öldürüldüğünü söylemişti.

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