İsrail' Beyrut'u, Hizbullah Hayfa'yı vurdu

Lübnan, İsrail'in sınır kenti Hayfa'ya art arda ateşlediği füzelerle karşılık verdi. İsrail basını, Lübnan'ın saldırılarına ilişkin "2006 yılından bu yana ilk kez Hayfa'nın kalbine roket düştü" diye yazdı.

Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail ordusu dün gece F-35'lerle Beyrut'un güneyine bomba yağdırdı. Yoğun bombardımanın hemen sonrasında Hizbullah misillemede bulundu. İsrail'in Hayfa şehrine çok sayıda Hizbullah roketi düştü.

HİZBULLAH HAYFA'YI BÖYLE VURDU

HİZBULLAH AÇIKLAMA YAPTI

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilere ve İsrail askerlerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Hayfa şehrinde bulunan bir İsrail askeri üssünün çok sayıda İHA ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ma'alot-Tarshiha'da çok sayıda füzeyle İsrail askerlerinin hedef alındığı da belirtildi.

Hizbullah, Safed kentinin Bar'am bölgesinde de İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı alındığı, Hayfa şehrindeki Carmel Askeri Üssü'nün "Fadi 1" füzeleriyle hedef alındığı ve Tiberya şehrindeki Nimra Askeri Üssü'nün vurulduğu duyuruldu.

İSRAİL BEYRUT'U VURDU

Diğer yandan İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah mevkilerine saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'ta Hizbullah'a ait silah depolarını hedef aldığı söylendi.

Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Hayfa ve Tiberya'da Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.