İsrail Beyrut’u vurdu! Belediye Başkanı da öldü

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiyeh bölgesini vurdu.

Güvenlik kaynakları, İsrail’in en az iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Hedef alınan bölgelerden yoğun duman yükseldi.

DOĞUDA ÖLEN 4 KİŞİ ARASINDA BİR BELEDİYE BAŞKANI

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail’in ülkenin doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Baaloul kasabasında bir binayı vurduğunu ve Sahmar Belediye Başkanı Haydar Şahla da dahil olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ekiplerin enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.