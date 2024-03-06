İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü. Öldürülen gazetecilerin sayısı 133'e çıktı

Kaynak: AA
İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü. Öldürülen gazetecilerin sayısı 133'e çıktı
İsrail, Gazze’de bir gazeteciyi daha öldürdü. Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 133'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

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Açıklamada, Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu spikeri ve gazeteci Muhammed Selame'nin İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 133'e çıktı.

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