İsrail bir gecede 100'den fazla Filistinliyi katletti

İsrail, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine gece boyunca havadan ve karadan saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 100’den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin’in resmi ajansı WAFA’ya göre, Gazze’nin orta kesimlerindeki Derec Mahallesi’nde yaşayan Kasım, Hassuna, Zuh ve Şubki ailelerinin evleri hedef alındı. Bu bombardımanda 50 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin cenazeleri, Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine taşındı.

İsrail topçu birliklerinin Zeytun ve Sabra mahallelerine düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü ve 10 kişi yaralandı. Ayrıca, Şeyh Aclin ve Tel el-Heva bölgelerinde yaşayan Filistinlilerin evlerine İsrail kuvvetlerine ait hücumbotlar ve topçu birlikleri tarafından saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Sevariha bölgesinde bir ev hedef alındı ve bu saldırıda 3 kişi öldü. Bureyc ve El-Megazi Mülteci kamplarındaki saldırılarda ölen 6 kişinin cenazeleri Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.

Han Yunus’ta, evleri bombalanan ve aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 30’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Mısır sınırına yakın iki eve ve çoğunluğu yerinden edilenlerden oluşan yolcuların bulunduğu bir araca düzenlenen hava saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 100 gün geçti ve İsrail saldırıları aralıksız devam ediyor. Bu durum, bölgedeki durumun ciddiyetini ve devam eden çatışmanın boyutlarını göstermektedir.