İsrail bir mahalleyi daha yok etti

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 5’inci günde devam devam ederken, İsrail, hava saldırısı düzenlediği Gazze Şeridi’nde bir mahalleyi daha yerle bir etti. İsrail’in vurduğu Al-Karama Mahallesi’nde çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi.

Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bazm yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirterek, saldırıların yoğunluğu ve ana yolların tahrip olması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların bölgeye ulaşamadığını ifade etti.

“EVİMİ TANIYAMADIM"

Al-Karama Mahallesi sakinlerinden Ebu Samir, saldırının çok güçlü ve şiddetli olduğunu belirterek, "Bölgede durum çok zor. Sanki deprem olmuş veya kıyamet kopmuş gibi. Bazı sakinler bölgede mahsur kaldı. Bugün mahalleye döndüğümde İsrail uçaklarının neden olduğu yıkımdan dolayı evimi tanıyamadım" dedi.

Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 184 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 200 kişi hayatını kaybetti.