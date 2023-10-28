İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’

İsrail ile Filistin arasındaki savaş 20 günden fazladır devam ediyor. Art arda bombalanan Gazze'de binlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları durdurması için çağrılar yapılsa da İsrail durmuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu harekete geçi ve Gazze'de "Acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısını kabul etti.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

İSRAİL REDDETTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, BM Genel Kurulu'nda Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulması" kararına tepki gösterdi.

Cohen, X platformundan bir paylaşım yayınlayarak, şu ifadeleri kullandı:

BM Genel Kurulu'nun aşağılık ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz. İsrail, tıpkı dünyanın Naziler ve IŞİD ile uğraştığı gibi Hamas'ı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Öte yandan ateşkes kararu 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.