İsrail bürokrasisi Netanyahu'ya kazan kaldırdı

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, aralarında Nobel Kimya Ödülü kazanmış 3 isminde yer aldığı 26 eski yetkilinin imzasıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Meclis Başkanına açık mektup yazdı.

İmza atan isimlerden 17'sinin savunma kurumunda görev yaptığına dikkat çeken haberde, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik savaşta başarısız olduğu gerekçesiyle görevden alınması için çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca çağrıyı yapanların yargı düzenlemesi karşıtı gösterilere de destek verdiğinin altı çizildi. Mektuba imza atan kişiler arasında eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, eski Mossad Başkanları Tamir Pardo ve Danny Yatom, eski Şabak Direktörleri Nadav Argaman ve eski Emniyet Müdürlerinden Assaf Hefetz'in de yer aldığı vurgulandı.

Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Netanyahu, savaş döneminde İsrail'e liderlik için maddi ve manevi niteliklere sahip değil. O aynı zamanda İsrail devletinin varlığına karşı bir tehdit oluşturuyor."

Mektupta ayrıca, Netanyahu'nun İsrail'in ABD ile ilişkilerine de zarar verdiği belirtildi.