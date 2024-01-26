İsrail bürokrasisi Netanyahu'ya kazan kaldırdı

Kaynak: AA
İsrail bürokrasisi Netanyahu'ya kazan kaldırdı
İsrail’in eski üst düzey güvenlik yetkilileri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Gazze savaşında başarısız gördükleri için görevden alınmasını talep ettiler.

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, aralarında Nobel Kimya Ödülü kazanmış 3 isminde yer aldığı 26 eski yetkilinin imzasıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Meclis Başkanına açık mektup yazdı.

İmza atan isimlerden 17'sinin savunma kurumunda görev yaptığına dikkat çeken haberde, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik savaşta başarısız olduğu gerekçesiyle görevden alınması için çağrıda bulunduğu aktarıldı.

jy.jpg

Haberde ayrıca çağrıyı yapanların yargı düzenlemesi karşıtı gösterilere de destek verdiğinin altı çizildi. Mektuba imza atan kişiler arasında eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, eski Mossad Başkanları Tamir Pardo ve Danny Yatom, eski Şabak Direktörleri Nadav Argaman ve eski Emniyet Müdürlerinden Assaf Hefetz'in de yer aldığı vurgulandı.

Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Netanyahu, savaş döneminde İsrail'e liderlik için maddi ve manevi niteliklere sahip değil. O aynı zamanda İsrail devletinin varlığına karşı bir tehdit oluşturuyor."

Mektupta ayrıca, Netanyahu'nun İsrail'in ABD ile ilişkilerine de zarar verdiği belirtildi.

Son Haberler
Güzellik uğruna yüzlerine ne süreceklerini şaşırdılar: Şimdi de gündem "Erkek Menisi" Video
Güzellik uğruna yüzlerine ne süreceklerini şaşırdılar: Şimdi de gündem "Erkek Menisi"
Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri 3 adımda sıraladı Ekonomi
Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri 3 adımda sıraladı
Konyaspor'dan Umut Bozok açıklaması Spor
Konyaspor'dan Umut Bozok açıklaması
Tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü Gündem
Tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü
Düzce’de uyuşturucu satıcılarına operasyon Yerel Haberler
Düzce’de uyuşturucu satıcılarına operasyon
Türkiye'ye silah ambargosu kalkıyor. İsveç'in NATO üyeliği onaylandı Gündem
Türkiye'ye silah ambargosu kalkıyor. İsveç'in NATO üyeliği onaylandı