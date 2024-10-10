İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...

Geçen hafta Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve İsveç’in başkenti Stockholm’deki İsrail büyükelçiliklerine saldırılar düzenlendi. Kopenhag’daki İsrail büyükelçiliği yakınında iki el bombası patladı ve polis, üç el bombası daha taşıyan iki İsveçli genci tutukladı. Stockholm’deki İsrail büyükelçiliğine ise silahlı saldırı düzenlendi, ancak saldırganlar kaçmayı başardı.

MOSSAD: İRAN, İSRAİL’E SALDIRSIN DİYE SERBEST BIRAKTI

Her iki saldırının arkasında, “Kürt Tilkisi” lakaplı Rawa Majid’in liderlik ettiği bir suç örgütünün olduğu açıklandı. Rawa Majid, İsveç’te büyük bir uyuşturucu karteli kurmuş ve daha sonra Türkiye’ye taşınmıştı. İsveç polisi, Majid’in İran’a kaçtığını ve burada kısa süreliğine tutuklandığını, ancak serbest bırakıldığını belirtti.

400 BİN DOLARA BODRUM’DAN VİLLA ALDI, VATANDAŞ OLDU

İsrail gizli servisi MOSSAD, Majid’in serbest bırakılması karşılığında İsveç’te çeşitli saldırılar emri verdiğini öne sürdü.

Gazete Pencere’den Caner Taşpınar’ın haberine göre Rawa Majid önce Irak’a giderek adını ‘Miran Othman’ olarak değiştirmiş, daha sonra 400 bin dolara Bodrum’dan villa alarak Türk vatandaşı olmuştu. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronuna ‘Miran Othman’ adıyla vatandaşlık verilmişti.

UYUŞTURUCU BARONU RAWA MAJİD KİMDİR?

Iraklı bir Kürt olan İsveç vatandaşı Rawa Majid, 38 yaşında. Uppsala kentinde suç örgütü kurdu ve İsveç’teki uyuşturucu pazarının büyük kısmını ele geçirdi. ‘Kürt Tilkisi’ lakabını kullanıyordu. İsveç polisi 2020’de ‘Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla suç örgütüne operasyon yaptı ama Rawa Majid kayıplara karıştı. İsveç Interpol tarafından dünyada aranması için hakkında kırmızı bülten çıkardı.

Majid firari duruma düştükten sonra İsveç’te Yunan asıllı çete lideriyle arasında büyük savaş başladı. 2022 yılından itibaren İsveç’in başkenti Stockholm ve çevresinde onlarca silahlı ve bombalı saldırı oldu. Stockholm’deki bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda yemek yiyen 15 yaşında bir çocuk öldü. İsveç’in suç cennetine dönüştüğü tartışılırken ülkenin yetkilileri Rawa Majid’in çetesine yurt dışından Signal uygulamasıyla talimat verdiğini öne sürdü.