İsrail büyükelçisi Türkiye’den ayrıldı

İsrail'in Ankara'daki büyükelçisi Irıt Lillian diğer İsrailli diplomatlar ile birlikte Türkiye'den ayrıldı.

İsrail büyükelçisi Türkiye’den ayrıldı

İsrail’in büyükelçi Irit Lillian da dahil Türkiye’deki tüm diplomatlarını geri çağırmasının ardından diplomatların güvenlik endişeleri nedeniyle geçici bir süreliğine ülkeden ayrıldığı öğrenildi. İsrail Büyükelçiliği konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, hafta başında Gazze’deki çatışmalar nedeniyle öfkeli kişilerin İsraillileri hedef alabileceği endişelerini gerekçe göstererek Türkiye’ye seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Konsey, Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına da mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu. Uyarının ardından İsrail havayolu şirketleri, Türkiye’den ayrılmak isteyen İsrailliler için İstanbul’dan Çarşamba günü geç saatlerde uçuşlar düzenledi.

Gazze’deki El-ahli el-Arabi hastanesinde Salı günü meydana gelen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne neden olan patlamanın ardından Türkiye’de İsrail karşıtı gösteriler düzenlenmiş ve üç günlük milli yas ilan edilmişti.

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