İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Erdoğan’a özel davet

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs'teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.

İstiklal Marşı’nın okunduğu törenin ardından Torunlar, Herzog'a güven mektubunu sundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da, ziyarette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ülkesine davet etti.

Makamı büyük ölçüde sembolik önem taşıyan Cumhurbaşkanı Herzog, geçen yıl, 2008’den beri Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrail lideri olmuştu. İki ülke Ağustos’ta karşılıklı büyükelçi atama kararı almış, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Kasım’daki seçimleri kazanmasının ardından Ankara ile ilişkileri geliştirme konusunda Erdoğan ile mutabık kalmıştı.

Türkçe "İsrail’e hoş geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Herzog, "Bugün Türkiye ile ilişkilerimizin güçlenmesi ve dostluğumuzun derinleşmesi yolunda önemli bir adım daha atarak bir dönüm noktasına ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herzog, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi sürecindeki ilk önemli adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’ya davet edilmesi olduğunu vurguladı.

Ankara ziyaretinde İsrail bayrağını görmenin ve İsrail milli marşının okunmasının kendisini duygulandırdığını söyleyen Herzog, "Sayın Erdoğan ve ben İsrail ve Türkiye ilişkilerindeki ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"ERDOĞAN'I İSRAİL'İ ZİYARET ETMEYE DAVET EDİYORUM"

"Benim gibi İsrail devletinin de Türkiye ile tarihi ilişkilerimize büyük önem verdiği bir sır değil." diye konuşan Herzog, bu ilişkilerin, turizm, akademi, kültür, enerji ve diğer alanlarda geliştirilmesinin iki ülke halkına ve bölgeye iyilik getireceğini kaydetti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Türkiye arasındaki ortaklığın önemini geçen yıl benimle ve kamuoyuna yaptığı konuşmalarda vurguladı. Ben de İsrail Cumhurbaşkanı olarak bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki bağların ve işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağından emin olduğum için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet ediyorum.

"TÜRKİYE’NİN UKRAYNA SAVAŞINDA ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ"

Herzog ayrıca, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası etkinliğinden övgüyle söz ederek, "Özellikle Ukrayna'daki savaş, esir takası ve dünyaya buğday sevkiyatı gibi önemli sorunları çözmekteki çabalarınız bağlamında Türkiye'nin politikasının ve etkisinin hissedildiğini vurgulamak isterim." dedi.

İki ülke halkı ve bölge için daha iyi ve daha umut verici bir gelecek adına karşılıklı saygı temelinde ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan İsrail Cumhurbaşkanı, güven mektubunu sunan Büyükelçi Torunlar’a görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar da konuşmasında, son dönemde ikili ziyaretlerle Türkiye-İsrail ilişkilerinde büyük mesafe katedildiğini ve yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçilerin atandığına dikkati çekti.

Torunlar, "Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan’ın) da işaret ettikleri gibi ülkelerimiz arasında karşılıklı çıkarlara dayalı ve birbirimizin hassasiyetlerini gözetme temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi ortak hedefimizdir." diye konuştu.

Türkiye ve İsrail’in Akdeniz üzerinden komşu olduğunu hatırlatan Büyükelçi Torunlar, "İsrail’de yaşayan, sayıları 100 bine yaklaşan Türkiye Yahudileri aramızdaki en güçlü köprüdür." dedi.

Türkiye’nin bölgede İsrail’i ilk tanıyan ülke olduğunu vurgulayan Torunlar, "Türkiye ve Türkler hiçbir dönemde İsrail devleti ve Yahudilerin aleyhinde bir çerçevenin içinde olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Torunlar ayrıca İsrail ve Türkiye’nin teröre karşı aynı safta yer aldığına işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl İsrail’de sivillere yönelik terör saldırılarını derhal kınadığımız malumunuzdur. İlkeli tutumumuz değişmezdir. Aynı şekilde İsrail’in de Türkiye’nin çıkarlarına zarar verecek tutumlardan uzak duracağına inanıyoruz." dedi.