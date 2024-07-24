İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da 40 dakika uçakta bekletildi

Kaynak: İHA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da 40 dakika uçakta bekletildi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, Fransa'da güvenlik endişesi nedeniyle 40 dakika uçakta bekletildiği öğrenildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni için geldiği Fransa'da güvenlik endişesi yüzünden 40 dakika uçakta tutuldu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, cuma günü başlayacak Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere uçakla Paris'e geldi. İsrail basını, Herzog ve beraberindeki heyetin uçağın iniş yaptığı havaalanının yakınındaki bir binanın çatısında şüpheli bir fark edilmesi nedeni ile 40 dakika uçakta bekletildiğini yazdı. Herzog'un sözcüsü, olayla ilgili ayrıntı vermedi, ancak şüpheli güvenlik durumunun sona erdiğini söyledi.

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