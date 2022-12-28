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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Türkiye mesajı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Twitter’dan Türkçe paylaştığı mesajında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 12:09
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan mesaj: Türk Büyükelçi’nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Türkiye mesajı
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian’ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmak üzere gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İsrail milli marşıyla karşılama töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:

Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunarken Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı’nda yeniden HaTikvah’ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi’nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için yıl boyunca birçok adım atmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un marttaki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mayısta İsrail’i ziyareti izlemişti. İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

Türkiye’nin Tel Aviv’e yeni atadığı Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar, görev yerine ulaştı ancak henüz güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı’na sunmadı.

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