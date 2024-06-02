İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu’yu destekleme şartını açıkladı

Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen hukuk konferansında konuşan Herzog, "Başbakana, (Hamas'ın elinde bulunan) rehinelerin serbest bırakılması için yapacakları anlaşmaya kendisinin ve hükümetin yanında olacağımı söyledim" dedi.

Herzog, "İsrail vatandaşları devlet tarafından korunmadığında, İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruyacak bir anlaşmanın parçası olarak evlerine iade edilmelidirler" diye ekledi.

31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da konuşan Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti. İlk aşamada, 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılması öngörülüyor.