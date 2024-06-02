İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu’yu destekleme şartını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu’yu destekleme şartını açıkladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, “Biden'ın ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Netanyahu'yu destekleyeceğim” dedi.

Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen hukuk konferansında konuşan Herzog, "Başbakana, (Hamas'ın elinde bulunan) rehinelerin serbest bırakılması için yapacakları anlaşmaya kendisinin ve hükümetin yanında olacağımı söyledim" dedi.

Herzog, "İsrail vatandaşları devlet tarafından korunmadığında, İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruyacak bir anlaşmanın parçası olarak evlerine iade edilmelidirler" diye ekledi.

31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da konuşan Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti. İlk aşamada, 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılması öngörülüyor.

Son Haberler
Ali Koç zorda kaldı. Dursun Özbek'ten yardım istedi Spor
Ali Koç zorda kaldı. Dursun Özbek'ten yardım istedi
Sıcak havadan bunalan çocuklar oto yıkamada serinledi Video
Sıcak havadan bunalan çocuklar oto yıkamada serinledi
Depremzede kıza tecavüz etti. Suçunu kabul etti serbest kaldı Gündem
Depremzede kıza tecavüz etti. Suçunu kabul etti serbest kaldı
Jose Mourinho izdihamı Spor
Jose Mourinho izdihamı
Doktor mühendis diş hekimi için peşin vergi sistemine geçiyor. Çok lüks yaşıyorlarmış Ekonomi
Doktor mühendis diş hekimi için peşin vergi sistemine geçiyor. Çok lüks yaşıyorlarmış
Minibüs sulama kanalına uçtu Yerel Haberler
Minibüs sulama kanalına uçtu
Tamire getirilen otomobil alev aldı Yerel Haberler
Tamire getirilen otomobil alev aldı