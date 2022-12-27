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İsrail Cumhurbaşkanı'ndan "Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum" mesajı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medyada Türkçe paylaştığı mesajında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 21:21
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İsrail Cumhurbaşkanı'ndan "Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum" mesajı

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan ''Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum'' mesajı
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Herzog, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmak üzere gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsrail milli marşıyla karşılama töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım."

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