İsrail de HAMAS da sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu nasıl ateşkes?

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekimden bu yana en büyük zararı siviller görmeye devam ediyor. Bütün dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. 24 Kasımda taraflar arasında ateşkes ilan edilip, esirler karşılıklı olarak serbest bırakılmasına rağmen çatışmalar devam ediyor. Yine en büyük zararı siviller görmeye devam ediyor.

Dün gece serbest bırakılan Filistinli esirleri Ramallah’ta bekleyen bölge halkına İsrailliler müdahale etti, 1 kişi hayatını kaybetti. Bu sabah ise Batı Kudüs’te otobüs durağında bekleyen İsraillilere yönelik bir saldırı gerçekleşti. 3 İsrailli ölürken, saldırganlar etkisiz hale getirildi.

OTOBÜS DURAĞINDA BEKLEYEN İSRAİLLİLERE SALDIRDILAR

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı gerçekleşti.

Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.

İsrail polisi, saldırıda 3 İsraillinin öldürüldüğünü, 3 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Saldırıyı düzenlediği ifade edilen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini iki Filistinlinin ise izindeki silahlı iki asker ve bir silahlı sivil tarafından öldürüldüğü belirtildi.

İsrail polisi, saldırganların olay yerine M-16 tipinde bir otomatik tüfek, bir tabancayla geldiğini ve arabalarında dolu şarjörler bulunduğunu aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Batı Kudüs'ün girişindeki işlek bir otobüs durağı çevresinde silahlı çatışma sesleri geldiği ve insanların kaçıştığı görüldü.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİ BEKLEYENLERE İSRAİL GÜÇLERİ ATEŞ AÇTI

İsrail askerlerinin gece İsrail hapishanesinden serbest bırakılacak Filistinli esirleri bekleyenlere açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da serbest bırakılacak Filistinlileri bekleyenlere açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Fadi Mueyyid Bedran yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 247, yılbaşından bugüne kadar ise 455 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabilmişti.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etmişti.

Askerler, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak kauçuk kaplı mermilerle ateş açmıştı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralanmıştı.