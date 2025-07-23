İsrail Devlet Başkanı Netanyahu’ya suikast girişimi!

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail Devlet Başkanı Netanyahu’ya suikast girişimi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunulduğu ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik yeni bir suikast planı ortaya çıkarıldı. Saldırı girişimi, güvenlik birimlerine ulaşan bir ihbar sonrası son anda engellendi.

70 YAŞINDA BİR KADIN ÇIKTI

Netanyahu'ya yönelik suikast planladığı şüphesiyle 70 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Kadının, RPG (roketatar) ile saldırı gerçekleştirmeye niyetini dile getirdiği ve güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ifade edilen tehditlerin istihbarat birimlerine bildirilmesinin ardından İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyasına göre, kadın patlayıcı bir cihaz kullanarak Netanyahu’ya suikast girişiminde bulunmayı planlıyordu. Şüpheli, iki hafta önce İsrail Genel Güvenlik Servisi (Shabak) tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının devlet kurumlarına ve Başbakan Netanyahu’ya yaklaşması yasal olarak yasaklandı.

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