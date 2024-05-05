İsrail El Cezire'nin faaliyetlerini durdurdu

Kaynak: İHA
İsrail El Cezire'nin faaliyetlerini durdurdu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kabinesi’nin gerçekleştirdiği oylamada, El Cezire’nin (Al Jazeera) İsrail’deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Nisan ayının ortalarında, İsrail’e, aralarında Katar merkezli El Cezire’nin de bulunduğu bazı kanalların yayınlarının “ulusal güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasa onaylanmıştı. Yasanın onaylanmasının ardından ilk adımı atan İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesi tarafından bugün gerçekleştirilen oylamada El Cezire’nin İsrail’deki tüm faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

İsrail hükümeti, alınan kararın ne zaman uygulanacağına ilişkin bir açıklama yapmazken, Netanyahu sosyal medya hesabından “Liderliğimdeki hükümet oybirliğiyle şu kararı aldı: Kışkırtıcı Al Jazeera İsrail’de kapatılacak” ifadelerini kaydetti.

kapak-140319.jpg“DERHAL YÜRÜLÜĞE GİRECEK”

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Karar derhal yürürlüğe girecek. Aylardır, İsrail’de faaliyet gösterememeleri için her şeyi yaptım ve yapmaya devam edeceğim” sözlerini kullandı.

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