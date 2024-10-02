İsrail esrarengiz evi yerle bir etti. Eve yaklaşan ateş altında kalıyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistinli gazeteci Ahmed ez-Zerd'in ailesine dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Han Yunus'un güneydoğusunda 2 katlı bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında gazeteci Zerd'in ağabeyi, amcası ve amca çocuklarının da bulunduğu çok sayıda aile üyesi hayatını kaybetti, Zerd ile annesi ve kardeşi de ağır yaralandı.

İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.

WAFA muhabiri, yıkılan evin enkazı altında kalan yaralıların kurtarılması için çağrı yaptığını ama kimsenin yaklaşamadığını ifade etti.