İsrail, Estonya'yı yendi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Estonya, 10. dakikada Maksim Paskotsi’nin sert vuruşuyla öne geçti. İsrail kalecisi Daniel Peretz topu kontrol edemeyince Estonya erken avantaj yakaladı. Ancak İsrail, 23. dakikada eşitliği sağladı. Dan Biton’un sol ayağıyla yaptığı vuruş direğe çarptı ve Estonya kalecisi Karl Jacob Hein’e çarparak ağlara gitti.

İkinci yarıda her iki takım da galibiyet için bastırırken İsrail, 75. dakikada kaptan Eliezer Dasa’nın şık golüyle öne geçti. Estonya'da Markus Soomets, 90. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. İsrail bir sonraki maçta formda Norveç’i ağırlarken Estonya deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.