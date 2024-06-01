İsrail Fas’tan özür diledi

Kaynak: İHA
İsrail Fas’tan özür diledi

İsrail, Batı Sahra’yı Fas’ın egemenliğinde göstermeyen harita kullanmasının ardından Fas’tan özür diledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransız bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika haritası kullandı. Ancak Netanyahu’nun Batı Sahra’yı Fas’tan ayrı gösteren bir harita kullanması İsrail-Fas ilişkilerinde bir krize neden oldu.

HARİTA KRİZİ
Netanyahu’nun neden olduğu “harita krizini” ardından İsrail Başbakanlığından açıklama geldi. Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğunun vurgulandığı açıklamada, “Netanyahu Başbakanlığındaki İsrail, Fas’ın Batı Sahra’daki egemenliğini resmi olarak 2023 yılında tanımıştır. İsrail’in bu konudaki politikası kararı ve değişmez” ifadeleri kullanıldı.

“ÖZÜR DİLERİZ”
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Hassan Kaabia tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Bu teknik hata için de özür dileriz. Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail hükümeti Fas Krallığı'nın tüm toprakları üzerindeki egemenliğini tanımış ve röportajda yanlışlıkla sunulan harita da dahil olmak üzere ofisindeki tüm resmi haritalar buna göre düzeltilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

2020'DE NORMALLEŞMEYE BAŞLAMIŞTI
Batı Sahra anlaşmazlığı, İspanya’nın sömürge topraklarından çekildiği, Fas ile Cezayir destekli Polisario Cephesi arasındaki 15 yıllık savaşa yol açtığı 1975’lere dayanıyor. Fas, Batı Sahra’nın yüzde 80’ini kontrol ediyor. Fas ve İsrail ilişkilerini 2020 yılının Aralık ayında normalleştirmeye başlamıştı.

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