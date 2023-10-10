İsrail-Filistin çatışması petrol fiyatlarını uçuşa geçirdi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze Şeridi'nde başlatılan abluka için "Bu savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez" dedi. İsrailli yetkililer de BBC'ye "Yıllarca sürebilir" dedi. 80 dolarlara düşen petrol 88 dolara yaklaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail-Filistin çatışması petrol fiyatlarını uçuşa geçirdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi. Herzog, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin, halka hitaben bir konuşma yaptı. İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getiren Herzog, "Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez.Düşmanlarımız siber saldır, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak önemli psikolojik çabalar sarf ediyor. Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" ifadelerini kullandı. Petrol fiyatları uçuşa geçti.

AÇIKLAMA PETROL FİYATLARINA YANSIDI

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre, Ortadoğu’da tansiyonun yükselmesinin ardından petrol fiyatları yüzde 5’e kadar yükselerek geçen haftaki kayıplarının bir kısmını sildi. ABD ham petrolün varil fiyatı savaş riskinin piyasalara yeniden dönüşü ile 86 doları aştı. Brent petrol varil fiyatı ise yüzde 4 yükselişle 87.95 dolardan alıcı buluyor.

Brent ve ABD ham petrolü, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan küresel büyümenin petrol talebi görünümüne olumsuz etkisi sebebiyle geçtiğimiz hafta 10 dolar civarında kayıplar yaşamıştı. Citigroup Inc. analistleri Ed Morse ve Eric Lee’ye göre İsrail-Hamas savaşı Suudi Arabistan’ın günlük 1 milyon varil petrol kesintisi daha yapacağı beklentilerini azalttı. Analistler yayımladıkları notta İsrail’in İran’a saldırı ihtimaline bağlı risklerin ise arttığını belirtti.

ABD ham petrolünde çeşitli vadelerdeki fiyat farkının arz-talep dengesinde pek değişim olmadığını gösterdiğini belirten ING Groep Emtia Stratejisti Warren Patterson “Yine de durumun nasıl evrileceğine yönelik belirsizlik fiyatları destekleyecektir” değerlendirmesini yaptı. Saldırılar sonrası Ortadoğu Borsaları da değer kaybetti. İsrail’in gösterge TA-35 endeksi yüzde 6,4 ile son üç yılın en büyük kaybını yaşadı. Suudi Arabistan’ın Tadawul Tüm Hisseler Endeksi yüzde 1.6, Mısır’ın EGX30 endeksi yüzde 2.6 geriledi

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